Un abete davanti a ogni negozio. A Natale sinergia con le attività

Un calendario unico di eventi per tutto il territorio comunale, abeti davanti a ogni negozio, e poi tante sorprese in fase di ultimazione. Il Natale 2024 segnerà sarà all’insegna della sinergia e del cordinamento tra Comune, commercianti e associazioni. Di questo s’è parlato nei giorni scorsi in un incontro tra l’assessore al commercio Adamo Bernardi e gli esercenti di Querceta e Seravezza. "Data la prossimità del Natale – spiega Bernardi – ho invitato anche il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini e la consigliera delegata a eventi e turismo Tessa Nardini in modo da ampliare la discussione al tema degli addobbi e delle iniziative, e potenziare una preziosa collaborazione con i commercianti, anima dei nostri centri".

Dagli incontri è emersa la volontà di partecipare a un’organizzata opera di abbellimento dei negozi per dare un’immagine coordinata degli addobbi. È così emerso il progetto di posizionare davanti a ogni negozio un abete illuminato in modo che ogni commerciante – al costo di 50 euro – potrà partecipare a illuminare e rendere attrattiva la rete commerciale. Il tam-tam di questa novità sta circolando nelle chat dei commercianti: gli interessati possono rivolgersi entro domenica al 338-5072556. "Durante le riunioni – aggiunge Pellegrini – è stata annunciata la novità dell’acquisto, da parte del Comune, del materiale per l’illuminazione che non verrà quindi più totalmente preso a noleggio, salvo che per alcune strade". Infine la programmazione degli eventi per vivacizzare i centri e attrarre visitatori. "Siamo alle battute conclusive della programmazione – dice Nardini – grazie alla preziosa partecipazione delle associazioni che promuovono, nelle diverse frazioni, numerosi eventi. A questi si aggiungeranno due concerti che sveleremo a breve, dando seguito alla nostra tradizione di donare serate musicali di qualità".