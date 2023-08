Ultimo atto Il duo Braconi al “Corsanico“

Cala il sipario sul “Corsanico Festival 2023” nella Pieve di S. Michele Arcangelo a Massarosa con il concerto “La voce romantica della viola”di Simonide Braconi con al piano il fratello Monaldo alle 21.15. Simonide Braconi, prima viola dell’Orchestra della Scala di Milano per volontà del maestro Riccardo Muti, è protagonista con il fratello Monaldo della serata finale del “Corsanico Festival 2023”. Presenza assidua del Festival per la amicizia con Graziano Barsotti, organizzatore e direttore artistico della “XLII Rassegna Internazionale di Musica Classica” ha l’onore di concluderla nel migliore dei modi. Diploma con lode e menzione d’onore alla “Accademia di Santa Cecilia” di Roma si è specializzato alla “Hochschule” di Friburgo in Germania e l’“Accademia Chigiana” di Siena. Invitato a suonare con i “Berliner Philarmoniker”, con altre prime parti dell’Orchestra della Scala ha costituito un “Quartetto d’archi” che suona nelle più importanti associazioni concertistiche italiane e europee. E’ solista di viola d’ amore e affermato compositore. Anche il fratello Monaldo si è diplomato con il massimo e la lode in pianoforte alla “Accademia Santa Cecilia” di Roma e svolge un’intensa attività solistica e cameristica in molte stagioni nazionali e internazionali. Dal 1998 collabora con l’Orchestra della “Accademia” dove si è diplomato con i direttori Myung Wuhn Chung, Antonio Pappano, Lorin Mazel e Jurai Valchua. E’docente al Conservatorio “Alfredo casella” all’Aquila. Il programma di stasera: “Sonata n°2 BWV 1028” di Johann S. Bach, “Fantasia” di Johann N. Hummel e “Romanza” di Benjamin Dale, “Apres une reve” di Gabriel Faurè, “Pavane pour une infante defunte” di Maurice Ravel e “Sonata Op. 120 n°2” di Johannes Brahms.

Mario Pellegrini