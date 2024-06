Ufficio postale di Querceta. Allarme per la chiusura

QUERCETA

Da luglio l’ufficio postale di Querceta sarà chiuso. L’azienda infatti metterà in atto interventi di adeguamento nell’ottica di attuare il Progetto Polis che punta al superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne tramite la creazione di servizi innovativi e la realizzazione di spazi di co-working. A sollevare preoccupazione è la Cgil che ha già inviato una nota all’amministrazione comunale e a tutte le forze politiche per sensibilizzare alle problematiche che potranno sorgere in piena stagione turistica: in sostanza l’unico sportello postale aperto anche il pomeriggio resterebbe quello di Pietrasanta. Una circostanza che fa impensierire anche il Partito Democratico e il gruppo consiliare Creare Futuro che interroga sull’opportunità di cominciare la modernizzazione degli spazi proprio nel periodo di afflusso turistico. "Ci uniamo alla preoccupazione sollevata dall’organizzazione sindacale Cgil – sostengono – per una chiusura che presumibilmente si protrarrà per tutta l’estate a causa di lavori di adeguamento. La sede di Querceta è individuata tra gli “Uffici Polis” quindi amplierà l’ offerta dei servizi ma nel frattempo non è stato pensato un servizio mobile alternativo da sempre previsto nei casi di chiusura programmata. Inoltre i cittadini di Seravezza e Forte dei Marmi che usufruivano del servizio pomeridiano si vedranno tagliare questa prestazione e saranno costretti a recarsi a Pietrasanta, essendo quest’ ultimo l’ ufficio più vicino aperto di pomeriggio. Nel mentre – concludono i referenti di Pd e Creare Futuro – il personale di Querceta sarà impiegato nelle sostituzioni di tutto il territorio versiliese viste le gravi carenze di personale".

Francesca Navari