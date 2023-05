Uffici ex Perini in Darsena Baccelli risponde in aula "Rispettati gli impegni"

VIAREGGIO

"Per il rilascio di concessione di subingresso della società Next Yacht Group Srl nella concessione detenuta dalla società The Italian Sea Group Spa darsena Europa è stata condotta come di consueto un’istruttoria da parte del Segretario Generale dell’Autorità Portuale Regionale che ha proposto l’approvazione nel marzo scorso. È stato anche condotto un supplemento di istruttoria che si è concluso con un nulla osta al rilascio di tale titolo. Nel Comitato portuale del 3 aprile il subingresso in questione è stato approvato a maggioranza con il solo voto contrario del sindaco di Viareggio". Così l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture della Regione Toscana Stefano Baccelli ha risposto in Aula all’interrogazione del consigliere Massimiliano Baldini (Lega), in merito alla strategicità dell’Autorità portuale regionale.

L’assessore Baccelli ha ripercorso l’iter che ha riguardato la concessione di subingresso della Next Yacht Group nella Italian Sea Group ricordando come sia avvenuto a seguito della fusione di quest’ultima con la New Sail, diventata concessionaria dopo il fallimento della Società Perini Navi. "In tale circostanza – ha detto Baccelli – la New Sail si era impegnata ad acquisire tutti i lavoratori dipendenti della Perini Navi, rispettare i piani industriali e degli investimenti esistenti e mantenere i livelli occupazionali. Nel corso dell’istruttoria, il Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale ha verificato che: la soglia dei dipendenti assunti è stata mantenuta costante a 28 addetti; i nuovi assunti per le produzioni a marchio Perini e Picchiotti sono 80, oltre la soglia prevista; sono state progettate e presentate al mercato le nuove flotte e che l’Italian Sea Group ha investito 3milioni e 430mila euro in un anno per progettazione, comunicazione e promozione commerciale".

"Per quanto riguarda il piano di investimenti della Next Yacht Group – ha continuato Baccelli – nel triennio 2023-2025 la produzione su Viareggio passerà da 8 a 16 unità, il fatturato da 60 a 160 milioni di euro, i dipendenti diretti su Viareggio da 60 a 75 unità, mentre quelli indiretti da 110 a 175". Baccelli ha poi risposto alla seconda parte dell’interrogazione che chiedeva di esprimersi sui rapporti tra la Regione Toscana e il Comune di Viareggio sottolineando che "dal 2013 al 2022 la Regione Toscana ha stanziato per il porto di Viareggio oltre 23 milioni di euro, il 70 per cento del totale complessivo destinato ai quattro porti regionali".

Il consigliere Baldini ha ringraziato l’assessore per la "risposta in merito alla vicenda Perini, sulla quale ha dato note precise che ci rassicurano". Per quanto riguarda però il tema dei rapporti tra l’amministrazione di Viareggio e la Regione Toscana, ha ribadito come "siamo di fronte a un continuo braccio di ferro, a una crisi istituzionale che riguarda il tema dell’autorità portuale, che è conseguenza di una crisi politica tra esponenti del Pd fiorentino ed ex esponenti del Pd locale che oggi governano Viareggio. L’intera comunità viareggina vive questo scontro con particolare timore perché l’ipotesi che l’Autorità portuale possa essere messa in discussione è un fatto che preoccupa. Siamo fermi sul regolamento portuale, sull’asse di penetrazione e sui pochi spazi che rimangono a disposizione per lo sviluppo della nautica storica, che garantisce tanti posti di lavoro. L’auspicio di tutti gli operatori del settore è di trovare una sinergia tra gli amministratori che si occupano di temi così importanti".

Red.Via.