Ubriaco alla guida: fermato un russo Da gennaio mille veicoli controllati

Prosegue l’intensa attività di tutela della sicurezza stradale messa in campo dalla polizia municipale: il comandante Andrea D’Uva traccia un bilancio del primo quadrimestre dal suo insediamento. Nell’ambito dei posti di controllo effettuati sul territorio, anche in orario notturno, sono stati sottoposti a verifica 940 veicoli e i relativi conducenti (145 nel solo mese di aprile), elevando complessivamente 63 verbali per altrettante violazioni: in primo luogo la mancata revisione, ma anche la circolazione sprovvista della copertura assicurativa (con conseguente sequestro del veicolo) oltre alla guida con patente scaduta, nonché alle condizioni dei dispositivi e dotazioni, che espongono a rischi per la sicurezza della circolazione, come gli pneumatici usurati. Per quanto riguarda le condizioni psicofisiche dei conducenti invece si è potuto rilevare un sostanziale rispetto dei limiti di legge. In relazione al consumo di alcool tutti i conducenti sottoposti all’esame del precursore avevano un tasso alcolemico nel sangue al di sotto della soglia, sia pure con clamorose eccezioni.

In coincidenza infatti dell’intervento di una pattuglia della polizia municipale sulla via Vico, nel pomeriggio della scorsa settimana, per un sinistro stradale con lievi danni e qualche ripercussione sulla fluidità della circolazione, il conducente di uno dei veicoli coinvolti, K. E. cittadino russo 42enne residente a Montignoso, è risultato positivo al test dell’etilometro con un valore record di quasi 3 grammi di alcool per litro di sangue (2.92 per la precisione). E’ stato pertanto denunciato alla procura della Repubblica di Lucca per il relativo reato previsto dal codice della strada, e la patente ritirata per la sospensione; nessun provvedimento sulla Mercedes che conduceva in quanto risultava intestata a una società di noleggio estranea al reato stesso.

"Voglio esprimere il mio compiacimento personale e quello dell’amministrazione comunale – commenta il comandante D’Uva – per l’operato del corpo di polizia municipale, fatto di uomini e donne, che mostrano quotidianamente grande professionalità, dedizione e attaccamento al territorio per il quale lavorano. Proseguiremo con il massimo impegno in vista della stagione estiva che si approssima, sia sul fronte della sicurezza stradale che di quella urbana nelle sue più ampie declinazioni, anche grazie al potenziamento dell’organico che concretizzeremo a breve con l’assunzione di alcune unità di personale a tempo determinato attingendo alla graduatoria recentemente approvata".