Tutta la rete informatica è andata in tilt

Un guasto ha causato nel pomeriggio di ieri interruzioni e gravi problematiche sulla rete informatica dell’ospedale “Versilia”, con inevitabili ripercussioni su tutte le attività ospedaliere. Secondo la ricostruzione dell’Asl, il gestore telefonico avrebbe individuato l’origine del guasto sulla dorsale di zona. Estar e il settore della telefonia aziendale sono in costante contatto con i tecnici che nella serata di ieri hanno riparato il guasto.

Anche se il problema non è interno alla Asl, l’Asl Toscana nord ovest si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi subiti che si sono prolungati per alcune ore.