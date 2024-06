Turiste in balìa del mare. Salvate dalla Capitaneria

A pochi giorni dal salvataggio di due ragazzi nordeuropei nelle acque di fronte al bagno Buoniamici, Lido di Camaiore è di nuovo teatro di un intervento fuori stagione. Mercoledì sera, poco dopo il tramonto, due ragazzine tedesche di 15 anni si sono tuffate mare all’altezza del pontile. Una volta in acqua, le due turiste sono andate in difficoltà, mettendo in allarme i presenti che hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi.

Ormai, con gli stabilimenti chiusi, le spiagge erano deserte. E così è dovuta intervenire la Capitaneria di Porto, che ha spedito un mezzo in soccorso delle due ragazzine. Il personale della Guardia Costiera è riuscito a trarle in salvo prima che fosse troppo tardi, e contestualmente è stata messa in allerta la centrale operativa del 118 che ha inviato l’automedica e due ambulanze. Entrambe le 15enni tedesche sono state trasportate al pronto soccorso pediatrico del Versilia: una in codice giallo, e una addirittura in codice rosso, dal momento che le sono state riscontrate difficoltà nel respirare. Le condizioni delle giovani, comunque, non destano particolari preoccupazioni.

Domani parte la stagione e le spiagge saranno sorvegliate tutti i giorni nella fascia oraria 9-19. Resta però aperta la questione dei turisti che ogni anno, in questo periodo, si rendono protagonisti di situazioni di pericolo affrontando il mare in orari improbabili. Il presidente dei balneari di Lido, Marco Daddio, ha parlato di "incoscienza", specie per quel che riguarda la scolaresche in gita che eludono i cartelli di pericolo. Anche stavolta, la macchina dei soccorsi ha funzionato. Con il mare, però, sarebbe sempre bene avere un occhio di riguardo in più.