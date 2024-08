Turista muore in mare. Fatale un malore

Era venuto in Italia nel pieno di agosto per godersi qualche giornata di mare e la dolce vita del Belpaese. Ma ieri pomeriggio, quella che doveva essere una serena vacanza si è trasformata in una tragedia: un turista polacco di 70 è morto nel mare della spiaggia di Levante.

Attorno alle 16,30, i bagnini degli stabilimenti più a sud hanno scorto un corpo che galleggiava a pelo dell’acqua. Si sono precipitati a soccorrerlo per portarlo a riva, dove hanno iniziato a sollecitarlo. Quando si sono accorti che non rispondeva, sono partiti col massaggio cardiaco e la respirazione. È arrivato pure un Dae per provare a tenere l’anziano aggrappato alla vita. I bagnini ci hanno provato e riprovato per quasi un’ora. Ma la vita del 70enne polacco si era già spenta.

Con ogni probabilità, un malore gli è stato fatale mentre era in acqua a rinfrescarsi. E quando i bagnini lo hanno recuperato, la vita era già spirata via. La salma dell’uomo è stata pudicamente nascosta alla vista dei bagnanti, in attesa di essere recuperata dai mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti la Misericordia e la Capitaneria di Porto.