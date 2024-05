Turismo, nautica e servizi. Investimenti sul territorio

VIAREGGIO

Ha inaugurato un anno fa in Corso Garibaldi, in quella che Egisto Malfatti chiamava la “via dei soldi“ e sede di banche, anche quelle principali, che adesso non ci sono più, la Banca Progetto promossa da Aura Intermedia, unico agente monomandatario in Toscana, di Gianfranco Antognoli. Un’agenzia che, negli ultimi dodici mesi, ha erogato più di 20 milioni, di cui 8 nel primo trimestre del 2024. "Siamo in crescita - dichiara Antognoli - ed è tutto a favore delle imprese e del fatturato che aumentano. I settori trainanti sono senz’altro quello del turismo, di qualità, compreso quello alberghiero, ma soprattutto la nautica, che va a gonfie vele".

Un segnale, dunque, positivo in una situazione, come emerge dai dati di Bankitalia e dell’Associazione bancaria italiana, in cui le principali banche investono sempre di meno: "Le grandi banche, che possiedono il 70 % della quota di mercato, hanno diminuito gli impieghi a medio e lungo termine per l’economia reale, con circa 55 miliardi in meno a fine 2023 e quasi 20 miliardi al 31 marzo - continua Antognoli - È una cosa gravissima che strozza l’economia del Paese. Perché, anzichè aiutare le imprese che investono, le banche, snaturando la loro missione istituzionale, rischiano di far avvitare l’economio del paese. Tendendo a guadagnare sugli interessi, ricompensando il denaro a meno dell’1 % e riscuotendo dalla Bce il 4%. Le eccezioni sono invece le banche di credito cooperativo, la cui natura giuridica le fa essere più vicine al territorio e alle esigenze della clientela, anche quella delle aziende di minori dimensioni. Così come un’eccezione sono quelle fintech, senza filiali fisiche, che non hanno un vantaggio di posizione, come quelle tradizionali, ma che si finanziano sul mercato e che possono crescere solo dando investimenti alle imprese. Questo tipo di banche lavorano con agenzie come la nostra, attraverso il digitale, dando credito a piccole e medie imprese".