Turismo L’ex hotel ’Solea’ all’asta per quasi 3 milioni

Per tanti anni ha ospitato turisti da ogni dove, italiani e stranieri, attirati da quell’angolo di pace incastonato tra via Catalani e via Cherubini, a Fiumetto. Poi i tempi sono cambiati e lo storico hotel “Pinamar“ si è trasformato in “Solea“, la cui esperienza si è però interrotta nel periodo immediatamente post-Covid. In modo per niente indolore, tant’è una serie di dissapori di natura eocnomica hanno portato il Tribunale di Lucca a mettere l’albergo all’asta.

La data dell’incanto è stata fissata il 19 luglio alle 10 all’Istituto vendite giudiziarie di Lucca, con un prezzo base di quasi 2.9 milioni di euro e un’offerta minima di 2.1 milioni. In ballo c’è una struttura che si sviluppa su quattro piani (più il seminterrato), con terreno circostante su tutti e quattro i lati e la presenza, sul lato nord-ovest, di un piccolo fabbricato per spogliatoio e servizi. Il piano terra, dotato di portico, ospita , sala da pranzo, sala tv, cucina, dispensa, due bagni,

spogliatoio, piccolo wc nel sottoscala e due camere con bagno. Nei tre piani superiori, invece, ci sono complessivamente sedici camere, tutte con bagno, di cui sei con un piccolo terrazzo e due piccoli ripostigli, e un sottotetto con sette locali con bagno, ripostiglio e terrazza, fino alle pompe di calore.

d.m.