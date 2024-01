Trovato in possesso di arnesi da scasso: denunciato 41enne

Forte dei Marmi (Lucca), 26 gennaio 2024 - La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria un cittadino bielorusso per possesso di arnesi da scasso. L’uomo è stato sorpreso dalle volanti del commissariato di Forte dei Marmi giovedì sera, introno alle 21, a seguito di una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva notato nei campi adiacenti alla propria abitazione la luce di alcune torce.

Immediatamente la volante si è recata sul posto e durante un giro di perlustrazione ha notato un uomo accovacciato e nascosto dietro un cespuglio, che alla vista degli agenti ha tentato la fuga, interrotta dalla prontezza degli operatori di Polizia che sono riusciti a bloccarlo. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire indosso all’uomo, un 41enne di origini bielorusse, in Italia senza fissa dimora, vari oggetti atti allo scasso come cacciaviti, pinze, torce ed altro. Gli agenti hanno condotto quindi il cittadino straniero, privo di documenti di identificazione, presso il commissariato di Polizia di Forte dei Marmi dove, espletati gli accertamenti di rito, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per i reati di possesso di arnesi atto allo scasso e a offendere.