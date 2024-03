Troppo buono per essere buttato. L’App che combatte gli sprechi

“Troppo buono per essere buttato...”. È questa la traduzione - e soprattutto la filosofia – su cui si fonda il “Too Good To Go”, l’app che prova ad eliminare gli sprechi alimentari cercando di salvare i prodotti destinati a deteriorarsi, da un destino sicuro nel cestino dell’immondizia. Come? Proponendo a fine giornata un acquisto “last minute” a prezzi vantaggiosi. A lanciare l’idea è stata, nove anni fa, Lucie Basch, e dalla Danimarca dove ha preso il via, il progetto si è diffuso velocemente in tutta Europa: in Francia, Norvegia, Regno Unito, Polonia, Austria, Svizzera, Portogallo, Belgio, Olanda per arrivare in Italia nel marzo del 2019.

Come funziona? L’app permette al cliente di acquistare delle “Surprise“;, al cui interno si trovano i prodotti invenduti della giornata, che altrimenti verrebbero buttati e quindi sprecati. In media un terzo del cibo finisce nella spazzatura, contribuendo per il 10% all’innalzamento dei gas serra. Così acquistando tramite l’app si partecipa anche alla salvaguardia dell’ambiente. Si possono trovare una vasta gamma di prodotti, poiché coinvolge diversi tipi di negozi: dalle panetterie con il loro pane e prodotti da fornai ristoranti e ai locali d’asporto con i loro piatti pronti; dai bar con le colazioni, torte e biscotti agli hotel con i buffet; dai negozi di alimentari ai supermercati... e persino i fiorai con bouquet e piante! Ce n’è per tutti i gusti. Talvolta capita di trovare anche prodotti freschi invenduti con una data di scadenza molto vicina o altri che potrebbero aver raggiunto il loro Termine Minimo di Conservazione (prodotti con la scritta “da consumarsi preferibilmente entro...“) ma essere ancora adatti al consumo.

Le box possono costare 2,99 euro, 3,99 euro, 4,99 euro ma il valore del contenuto è molto di più. Per ricevere una “surprise“ c’è da entrare nell’app, cercare i bar, panifici o ristoranti della zona di appartenenza, prenotarla e pagarla. All’app hanno finora aderito 9.487 panetterie, 4.227 ristoranti e 7.265 supermercati ed in Versilia le attività che propongono il “Too Good To Go” sono 55 così suddivise: a Viareggio circa venti negozi, una quindicina sia a Camaiore che a Lido; 9 a Pietrasanta; 5 a Forte dei Marmi e 5 a Massarosa.

In genere l’orario di ritiro è quello che precede la chiusura del negozio quindi solitamente dalle 18:30 fino alle 20:30 salvo le attività che chiudono all’ora di pranzo. In quel “range” di tempo si possono ritirare le “buste sorpresa”, ma non tutti i giorni ci sono gli avanzi, di conseguenza può capitare che non ci siano box disponibili. “Too Good To Go“ porta un profitto non solo al venditore, ma anche agli acquirenti. E soprattutto al pianeta.