Troppi vandalismi notturni. Roulotte col sorvegliante al parco giochi La Ninfea

Città sicura, anche la frazione. Come no. È talmente sicura che dopo i vandalismi notturni contro giochi e arredi al Parco La Ninfea, il Comune ha deciso di autorizzare il privato affidatario dell’area pubblica a installare una roulotte dove di notte stazionerà un sorvegliante: l’autorizzazione è prevista al momento per sei mesi.

A inizio settembre era stata fatta la procedura di affidamento del parco, vinta dall’Aps Rainbow di Viareggio: 5 anni di concessione rinnovabili, per un canone di 100 euro al mese. Prima della firma del contratto, era stata decisa la consegna immediata dell’area al privato, perché il 24 agosto e l’8 settembre c’erano state effrazioni agli edifici, vandalismi e danneggiamenti delle strutture e dei giochi. Ma siccome danni e vandalismi sono continui, a inizio ottobre la Rainbow ha chiesto di poter installare una casetta di legno, o una roulotte, da adibire al guardianaggio notturno. Ovviamente c’è l’interesse pubblico per la conservazione dei luoghi e delle installazioni, e quindi l’autorizzazione al guardianaggio è stata data, anche se la definitiva firma della concessione non è ancora stata fatta.

Però l’Italia è il regno della burocrazia, e quindi i funzionari comunali hanno dovuto certificare che lo spazio per la roulotte, sottratto all’utilizzo dei frequentatori del parco, non pregiudica la funzione ricreativa pubblica... Comunque, se è necessario un vigilante notturno per preservare i giochi dei bambini, probabilmente non abbiamo toccato il fondo ma si sta già scavando.