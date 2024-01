Troppi batteri. Nuovi obblighi per le arselle

I banchi di sabbia e le relative acque marine dal porto di Viareggio al confine con Forte dei Marmi, località esclusa, sono stati temporaneamente declassificati da classe A a classe B per il rinvenimento di batteri Escherichia coli nelle arselle controllate dall’autorità veterinaria dell’Asl. Ciò comporta l’obbligo della depurazione e della trasformazione delle telline pescate, prima della vendita al consumo. La notifica del provvedimento è stata fatta a tutte le autorità e alle aziende di pesca. Le unità batteriche rilevate sono piccolissime, ma sufficienti per il rischio alimentare. La declassificazione resterà in vigore fino al rientro nei limiti previsti dalla classe A.