Trony, posizioni aperte. Segretaria amministrativa

TRONY ASSUME

Nel punto vendita di Viareggio, stiamo cercando personale, in particolare addetti vendita con esperienza pregressa. Necessario compilare il form sottostante per inviare la candidatura. Non vediamo l’ora di conoscere persone talentuose come te e costruire insieme un futuro di successo. www.lavoro-bellanti.it

SEGRETARIA

Impiegata amministrativa per attività di segreteria e amministrazione generale, contabilità semplice, accettazione e prenotazione appuntamenti clienti e gestione ordini, con contratto di apprendistato orario contratto di lavoro da concordare.

Richiesto diploma di ragioneria, buone conoscenze informatiche (Pacchetto Office e Word, strumenti pc...), automunita. Non è richiesta esperienza ma massima serietà. Orari apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Zona Montramito - Massarosa.

Inviare C.V. a [email protected]