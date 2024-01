Troiso: "Noi siamo responsabili. Ci interessa il bene della città"

VIAREGGIO

Ma quindi “CivicaMente“ che fa? Il quesito resta anche se, di fronte al sindaco, il capogruppo Luigi Troiso non ha avuto tentennamenti: "siamo responsabilmente all’opposizione".

Ma perché quel “responsabilmente“?

A spiegarlo è lo stesso Troiso. Una risposta rivolta, in particolare proprio, "ai consiglieri del PD – spiega – ai quali desideriamo precisare che votare a favore gli atti proposti dalla giunta in consiglio comunale non significa affatto essere “trasmigrati” in maggioranza, bensì il voto a favore è un mero e preciso atto di responsabilità nei confronti dei cittadini di Viareggio e Torre del

Lago, responsabilità voluta da tutta la lista allor quando i consiglieri del Pd scelsero irresponsabilmente di abbandonare la maggioranza, forse con la speranza di far saltare questa giunta".

Ma è la regola della democrazia?

"Noi della lista, invece, capimmo immediatamente il significato più profondo e più diretto su tutta la

cittadinanza. Il rischio vero, con la caduta di questo sindaco, era in quel momento di non riuscire a

chiudere l’affair fallimento del comune, con il conseguente ri-commissariamento dello stesso. Non solo. C’erano in ballo moltissimi soldi provenienti dalle progettualità del PNNR che avrebbero permesso quel

rinnovamento di strade, di piazze, di palazzi, di infrastrutture e molto altro che Viareggio aspetta e

merita da anni, anni in cui questa città è stata prevalentemente governata dai partiti del centro-sinistra".

E allora?

"Lasciamo volentieri ai consiglieri del Pd la politica dei partiti, quella fatta con l’esclusivo interesse di chi

li comanda e gestisce dall’alto. Noi siamo altro e non spetta al sindaco né a nessun altro che a noi chiarire chi siamo e dove stiamo".

