Trofeo di canoa e sup Nel Lago di Puccini

TORRE DEL LAGO

Primo trofeo internazionale Lago di Puccini. Il CKV Canoa Kayak Versilia di Viareggio organizza a Torre del Lago il 7 e 8 ottobre una competizione internazionale di gran fondo in canoa e sup sulle acque del parco lacustre di Massaciuccoli. La manifestazione è patrocinata dai comuni di Viareggio, Massarosa e Vecchiano, dalla Regione Toscana e Navigo. La presentazione dell’evento è avvenuta nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio. Presenti anche Massimo Bertolani, presidente del circolo velico Torre del Lago, Gabriele Moretti consigliere regionale Fick e Marina Gridelli in rappresentanza di Marevivo con cui la Federazione Nazionale Canoa Kayak ha un importante collaborazione. Le gare inizieranno sabato 7 ottobre su un percorso di 10 km e vedrà la partecipazione delle categorie giovanili, delle imbarcazioni multiple e della paracanoa. Sulle stesso percorso si cimenteranno poi anche le categorie amatoriali su imbarcazioni a pagaia di qualunque tipo e genere? L’evento prevede per la giornata di sabato 7 ottobre anche una manifestazione promozionale di Dragonboats che si sfideranno su un percorso di 200 metri davanti al Belvedere. Domenica 8 ottobre la gara, su un percorso questa volta di 15 km, vedrà impegnati gli agonisti di tutte le categorie su barche singole: Canoa Kayak e Sup?Per gli organizzatori, l’evento è anche l’occasione per sposare la pratica sportiva alla scoperta di un territorio così ricco di aspetti naturalistici storici e culturali che rappresentano l’altra faccia della Versilia. Con un richiamo anche a Giacomo Puccini che a Torre del Lago visse e compose? "Cogliamo l’occasione per ringraziare la Fondazione Festival Pucciniano che mette a disposizione dell’evento il parco attorno al teatro", affermano dal Ckv.