Trionfo di colori, folklore e musica Buona la prima

di Daniele Masseglia

Tre anni senza carri e mascherate, coriandoli e stelle filanti, musica e balli si sono fatti sentire. Una sensazione netta, palpabile, quella percepita ieri al primo corso del Carnevale pietrasantino 2023, kermesse che per numeri e target di pubblico non ha mai preteso di fare concorrenza a Viareggio, ma che conserva un’appassionata tradizione di tutto rispetto spezzata solo dalla lunga emergenza Covid. Un ritorno coi fiocchi scandito dalle creazioni delle dieci contrade: dal trionfo della natura sull’inciviltà agli omaggi al rock e al cinema muto. E poi gli immancabili personaggi di Harry Potter, l’assalto dei pirati, l’esplosione di colori dei clowns e un mix di goliardia e folklore che hanno entusiasmato i presenti.

Per la precisione circa 3.500 se si considerano i 2.296 biglietti staccati al botteghino e oltre 1.000 tra gli omaggi (under 10 e over 70) e i figuranti che hanno dato spettacolo. Le prime impressioni hanno fornito una rosa di tre contrade che sembrano già da ora giocarsi il titolo. Si tratta dei campioni in carica dell’Africa-Macelli, con un’imponente Madre natura e i ballerini floreali che contrastano i guerrieri del male in stile Mad Max. Il Pollino-Traversagna con la travolgente danza caraibica dei pirati e la Brancagliana con il contagioso entusiasmo dei clown. Un gradino più sotto Il Tiglio-La Beca con la sua irresistibile coppia di sposi e le trottole viventi, il rock di Elvis Presley della Lanterna con il juke-box danzante, l’omaggio agli anni ’20 di Strettoia tra piume e tip-tap (l’unica priva di carro), il tradizionale “Día de los muertos“ messicano messo in scena dalla Marina e le arabi fenici degli Antichi Feudi, con il baby-dj Pietro di 11 anni alla consolle. Chiudono la competizione il dualismo tra inquinamento e pace della Collina e i maghetti di Pontestrada in stile Harry Potter. Domenica prossima il secondo round.