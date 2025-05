"Beatrice con noi". La Piccola Atene ricorda il critico

Il Comune lo aveva promesso quattro mesi fa nel giorno del cordoglio e così sarà. Domani la città renderà infatti omaggio a Luca Beatrice (nella foto), critico d’arte, curatore, saggista e presidente della Quadriennale di Roma 2025 scomparso a gennaio a soli 64 anni. L’appuntamento è alle 18 al teatro "Galeotti" con l’evento (a ingresso libero) "Sulle strade dell’arte-Il viaggio di Luca Beatrice" promosso dal Comune e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con "Pietrasanta Cult" e con il sostegno del ministero della cultura. Beatrice era legato a Pietrasanta per aver diretto nel 2024 il festival "Parole ad arte", oltre ad aver collaborato all’allestimento di diverse mostre. "Celebrare Luca Beatrice non è un semplice atto dovuto – dice il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – ma un gesto sentito da tutta la comunità. È stato un amico, un compagno di viaggio con cui abbiamo condiviso visioni e progetti. Pietrasanta era nel suo cuore: il suo entusiasmo, la sua capacità di valorizzare l’arte e gli artisti resteranno un riferimento. Lo ricordiamo come avrebbe voluto: parlando di arte, cultura e bellezza".

Interverranno Luigi Mascheroni (Il Giornale), Evelina Christillin (presidente del Museo Egizio di Torino), l’artista Ugo Nespolo e lo scrittore Piersandro Pallavicini, più un videomessaggio del ministro della cultura Alessandro Giuli e dello scrittore versiliese Fabio Genovesi, amico di Beatrice.