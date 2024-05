Trionfo Azimut Benetti. Vittoria in due categorie agli Yacht Style Awards

Il Gruppo Azimut Benetti, leader mondiale nella produzione di yacht sopra i 24 metri, si è aggiudicato due ambiti primi posti agli Yacht Style Awards 2024. Magellano 60, vincitore della categoria “Motor Yacht 18-21m”, ha un design senza tempo e linee eleganti ed è pensato per armatori che amano lunghe crociere e porta in sè gli ultimi sviluppi in tema sostenibilità, con una riduzione di CO2 maggiore dell’80 %. Benetti B.Now 50M, al primo posto della “Superyacht 40-60m“ e realizzato con lo studio inglese RWD, è caratterizzato da un rapporto profondo con il mare e una notevole continuità tra ambienti interni ed esterni.