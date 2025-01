Trenta attrazioni fino al 10 febbraio. All’inaugurazione prima ora gratis

Il tradizionale “Luna park di San Biagio“ animerà piazza Leone Tommasi, all’ex Pesa, dal 17 gennaio al 10 febbraio, salvo proroghe dovute al maltempo. Anche quest’anno è previsto un alto numero di attrazioni, almeno 30, insieme ad alcune giornate promozionali decise come di consueto dagli operatori. La prima avverrà il giorno dell’inaugurazione (17 gennaio), con giochi gratis per tutti dalle 16,30 alle 17,30. È prevista inoltre una giornata di giochi gratuiti per gli alunni delle scuole elementari e medie, oltre alla mattinata dedicata ai disabili promossa in accordo con la Consulta del volontariato. Occhio, infine, ai divieti: nei due parcheggi di piazza Leone Tommasi (superiore e inferiore) dal 13 gennaio all’11 febbraio sarà in vigore il divieto di sosta eccetto i mezzi autorizzati degli operatori.

d.m.