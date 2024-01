Tre vigilantes per agenzia. Un meccanico da impiegare

PERSONALE VIGILANZA

Il Corpo vigili giurati spa ricerca da inserire in provincia di Lucca: 3 addetti ai servizi fiduciari per Marlia; 3 addetti ai servizi fiduciari per Porcari, 1 addetto ai servizi fiduciari per Lido di Camaiore. Orario 7-18. Gli interessati possono inviare il cv a [email protected]

MECCANICO

Autofficina “Tiberio Nardini” a Pietrasanta cerca . Riparazione/manutenzione dei veicoli, smontaggio e montaggio pneumatici, supporto ai colleghi nella risoluzione delle problematiche più complesse. Esperienza nella mansione, conoscenza base della lingua inglese, patente B, automunit*. Da subito con contratto a tempo indeterminato. 8,15 – 12,30 / 14,30 – 19 5 giorni lavorativi Per candidarsi chiamare lo 0584/21081 o inviare il CV a [email protected]