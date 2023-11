Tre ore d’attesa ma la guardia medica non c’è. "Nessun avviso" Cittadini in attesa di una guardia medica al Lucchesi di Pietrasanta, ma che non c'era. Il direttore del distretto Asl Versilia interviene e ricorda che c'è sempre il numero 118 o l'Urp in caso di necessità. A breve partirà anche un numero unico per rispondere sempre a un medico.