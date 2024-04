Tranciano cavo dell’Enel alla Migliarina. Decine di abitazioni e negozi al buio

Un boato, "uno scoppio fortissimo", e poi due isolati del quartiere Migliarina sono rimasti senza corrente elettrica. È accaduto intorno alle 10 del mattino, ieri, tra via Monte Matanna e via Monte Sumbra, dove da circa tre settimane sono in corso dei lavori per la sostituzione della fognatura. Secondo quanto raccontato dai residenti della zona, dove insistono anche aziende ed uffici, durante le operazioni di scavo sarebbe stato tranciato per errore un cavo della bassa tensione. E così decine di utenze sono rimaste senza fornitura elettrica per circa tre ore. Mentre i tecnici dell’Enel (la società è estranea al guasto) sono immediatamente intervenuti per realizzare un by-pass e ripristinare la linea, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale su segnalazione dei cittadini, che si lamentano per la condizioni del cantiere. "Non ci sono cartelli che indicano quando e dove si spostano i lavori. Intorno agli scavi non ci sono protezioni. E la sera – concludono – le strade restano coperta di sabbia, e scivolare col motorino o la bicicletta è un attimo. Chiediamo solo un po’ di attenzione".