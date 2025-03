"Tramonti", mostra in nome di Giulio Maggi

“Un anno di Tramonti” con Giulio nel cuore: opere dipinte dalla natura che segnano la fine del giorno e un impulso d’affetto quello per l’amico Giulio Maggi (nella foto) che non finirà mai. Le foto più suggestive raccolte nel 2024 dal gruppo Facebook “Tramonti italiani e dal mondo” sono protagoniste della mostra “2024 - Un anno di Tramonti” che si apre domani alle 17 nella sala del San Leone. Oltre 12 mila scatti. Dopo una prima selezione di 300 immagini Elisabetta Femori, Silvia Landi, Debora Gennari, Ferdinando Rondinelli, Gianfranco Barsella e Daniele Taccola hanno scelto 20 foto finaliste. Domani saranno premiate le tre foto migliori. Dedicati a a Maggi anche 10 scatti selezionati con la famiglia e opere in bronzo, ceramica e terracotta di Matteo Castagnini e Sonia Giorgi.