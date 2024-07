Tra teatro civile, satira e comicità Bruzzone e Antonello Taurino dalla Versiliana al Chiostro

Festival La Versiliana è danza, storia, comicità, prosa e musica, ma è anche teatro civile e profonda riflessione sulla violenza di genere, quella che sarà ospitata stasera, alle 21.30, Favole da incubo, della criminologa Roberta Bruzzone, che salirà sul palco per raccontare i casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni, analizzando gli stereotipi di genere che ancora permeano la nostra cultura, per aiutare a prendere coscienza e a scardinare determinati schemi mental e afare in modo che certi crimini non trovino più un terreno su cui mettere radici, per scrivere una storia, del mondo, migliore. Ed è sempre la storia, quella, però, del calcio, che sarà protagonista, sempre oggi, alle 18.30, al Caffè, con il libro Giulietta è ‘na zoccola forever. Dagli anni Settanta a oggi, cinquant’anni di calcio, negli striscioni più esilaranti degli stadi italiani, edito da Cairo, dell’attore, comico e inviato di Striscia la Notizia, Cristiano Militello, intervistato dal giornalista David De Filippi. Un libro che ripercorre, cinquant’anni di storia del calcio e del costume italiano in oltre 2100 striscioni.

Saranno i beni culturali, viventi, protagonisti del Caffè di domani, alle 18.30, con lo speciale Maestro d’Arte e Mestiere, uno speciale riconoscimento dedicato ai Maestri d’Arte italiani attivi in ventitrè diverse categorie dell’artigianato artistico, per cui interverranno Massimo Gelati, presidente Evam, Giacomo Bullo, responsabile comunicazione “ La Scuola Internazionale di Cucina Italiana“, la stilista Chiara Boni e lo scultore Fabio Viale intervistati da Arturo Artom, patron dell’omonimo Cenacolo

Passando, la sera, alle 21.30 alla satira, del giornalista Marco Travaglio, con lo spettacolo I migliori anni della nostra vita, in cui il direttore de “Il Fatto Quotidiano“ racconterà gli ultimi anni di storia italiana e come i poteri marci della politica, della finanza e della sottostante “informazione” hanno ribaltato il voto degli italiani. Spostandosi nel Chiostro di Sant’Agostino, avrà inizio domani, alle 22, con (S)Permaloso di e con Antonello Taurino scritto con Carlo Turati, spettacolo sulla fertilità maschile, la sezione del Festival “Versiliana contemporary theatre“, in scena fino al 23 agosto.

I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Festival La Versiliana, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.