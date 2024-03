Tra screening incontri, film e concerti

Giornata della donna: screening gratuito, corso di autodifesa e novità legate al mondo giovanile e della musica. Il programma parte il 4 marzo con lo screening gratuito disponibile fino al 15 marzo, rivolto alle donne residenti, in collaborazione con l’associazione Donne per le Donne e la locale Croce Verde (hanno aderito i medici Vittorio Neri cardiologo; Lucia Barsi dermatologa, Elena Bottazzi dietologa, Lauretta Bazzichi reumatologa, Anna Baldi allergologa, Valentina Groppi psicoterapeuta, Cinzia Testi naturopata, Isabella Giusti oculista, Grazia Spoto fisioterapista, Laura Esposito estetica oncologica, Paolo Cima ginecologo). Per prenotare: 800/943542. Confermato anche il Corso di Autodifesa con Mma ju jitsu Forte dei Marmi dal 15 marzo al 19 aprile, ogni venerdì dalle 18 alle 19 alla palestra della scuola Carducci. La giornata di venerdì 8 marzo, alle 16 a Villa Bertelli, sarà dedicata alle ragazze e ai ragazzi dai 16 ai 25 anni. Con il titolo “La Narrazione della Donna”, Laerte Neri, attore, scrittore counselor e formatore teatrale versiliese, attraverso un laboratorio di scrittura creativa, cercherà di dare alle nuove generazioni la possibilità di esprimere il loro punto di vista. Ancora rivolta ai giovani, questa volta agli studenti delle classi IV e V del liceo Chini Michelangelo l’iniziativa di sabato 9 marzo alle 10.30 con la visione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi al Cinema Goldoni di Viareggio. Il programma si chiude in piazza Garibaldi domenica 10 marzo alle 11.30, col concerto gratuito organizzato con Villa Bertelli, dal titolo “Le Eroine Pucciniane”. "Un cartellone di iniziative – afferma il sindaco Bruno Murzi – che può offrire occasioni di confronto per festeggiare le donne. Ringrazio Sabrina Nardini e tutta la Commissione Pari Opportunità".