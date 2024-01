Tra dodici giorni arrivano i corsi mascherati

La Festa della canzonetta e del teatro dialettale va agli archivi con i trionfi di Strettoia e Marina, ma il Carnevale pietrasantino 2024 entra ora nel vivo. Le manifestazioni, avviate lo scorso settembre con il trionfo della nuova Miss Carnevale Dunia Bresciani (Pollino-Traversagna), proseguiranno con i tre corsi mascherati in calendario l’11, 18 e 25 febbraio, più l’eventuale data di riserva del 3 marzo nel caso in cui saltasse uno dei tre corsi. Il circuito è sempre quello formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi, con gli scettri attualmente nelle mani di Brancagliana (carro) e Strettoia (mascherata). Inoltre il 13 febbraio, in piazza Matteotti, ci sarà il Carnevale dei bambini in occasione del Martedì grasso. Epilogo affidato al Torneo di calcio (maggio-giugno) allo stadio “XIX Settembre“, trofeo detenuto dalla Lanterna.