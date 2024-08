Tra divertimento e informazione. La sesta edizione di Sankara Fest

VIAREGGIO

Ogni anno sempre più grande e ogni anno sempre più ricca di iniziative culturali, torna stasera, a Villa Carmen, dalle 18 a mezzanotte, per il sesto anno consecutivo, Sankara Fest, la festa della squadra di calcio a sette, Sankara Football Club, e della web-radio, Radio Sankara, nata nel 2020, fondate, entrambe, sotto il segno dell’Arci in un progetto di inclusione sociale promosso dalla Provincia, e in una frequenza di musica, informazione, sport, integrazione e solidarietà, per alzare una voce, nuova, innovativa e controcorrente. E sarà proprio su quella frequenza di musica, cultura, divertimento, ma anche di sostegno ad una realtà, e ad una voce, nata dal basso e alzatasi con forza, professionalità e rispetto, in tutto il territorio, l’evento di stasera. Un appuntamento, organizzato in collaborazione con l’associazione Carmensito, che da anni mette a disposizione gli spazi di Villa Carmen, e che vedrà, tra gli stand di altrettante associazioni cittadine come Arci Lucca-Versilia, Anpi, Palestine Children’s Relief Fund, Libera, Ammesty International, Gora Fest, BAO Market, libreria Lettera22, Santucci Running, Ognivolta onlus e Cgil, presenti per tutta durata della festa, alternarsi sul palco allestito, compagnie, artisti, scrittrice e gruppi viareggini.

Dai “Vizi capitali. 7 improvvisazioni per 7 vizi capitali”, portato in scena da Teatro Rumore, diretto da Ilaria Lonigro, in un gioco, tra il pubblico e il repertorio dell’associazione sul dismorfismo corporeo, la sicurezza sul lavoro, la giustizia, la violenza sessuale, la salute mentale, l’amore tossico e controllante, al talk, alle 18.45, con la scrittrice Eleonora Sottili, che presenterà il suo romanzo “Come diventare Anna Karenina” (Einaudi). Alla proiezione, alle 19.45, all’interno della sala cinema, del docufilm “Un mare di porti lontani”, girato nel 2023 da Marco Daffra a bordo della nave Open Arms da Carrara a Siracusa e arricchito da interviste a capitani, marinai, medici, infermieri, macchinisti, interpreti e mediatori culturali effettuate a Lampedusa, e all’aperitivo in giardino, in contemporanea, con l’accompagnamento del dj set di Marco Marradini a partire dalle 20. Per arrivare al gran finale, tra il servizio “food“ di Còci, Zero Stuzzicherie e Civai al Buchetto, all’insegna della musica live con le cover band Los Ponchinos al Mandarinos, dalle 21.30, e Acqua & Rena dalle 22.30.