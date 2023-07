Tour in Valle del Serra: Esplorare Seravezza e la sua Zona

Alla scoperta della Valle del Serra dove ci sono le suggestive cascate ma anche molto di più da far conoscere, dal punto di vista naturalistico e storico. Con questo obiettivo Tessa Nardini, consigliera comunale delegata al turismo, ha pensato di incrementare le offerte di questa vallata dominata dal monte Altissimo, con tre visite in programma sabato prossimo, il 12 agosto e il 26 agosto. Se Desiata, Pozzo della Madonna e i diversi tratti del fiume sono ormai meta ambita per numerosi turisti e visitatori quello che rimane meno conosciuto è quanto sta oltre il torrente Serra. "Un’idea nata dalla volontà di valorizzare questa bellissima vallata - spiega la consigliera Tessa Nardini - andando oltre quella che è l’attrattiva delle cascate che sta richiamando un grande numero di persone desiderose di conoscere questo angolo di Versilia. Ma c’è molto di più, da qui il coinvolgimento delle guide ambientali di CorchiaPark che faranno scoprire ai partecipanti altre ricchezze naturalistiche e storiche del territorio". Il primo appuntamento sarà sabato - replica il 26 agosto - con l’escursione “Tra il mare e le Apuane”. Ritrovo alle 8 a Palazzo Mediceo di Seravezza e da qui partenza per questo itinerario che accompagnerà nel cuore della Valle del Serra, alla scoperta della flora e della fauna locale, così come degli eventi storico-culturali del territorio. La durata dell’escursione è di tre ore, prevede un dislivello di 300 metri ed ha un costo di 15 euro a persona. L’escursione del 12 agosto (alla quale è possibile iscriversi sin da ora) ha come tema Le cave storiche della Cappella. Prenotazioni: 0584 778405 o a [email protected]