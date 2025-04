Tour di Dante in grotta. La nuova proposta tra cultura e ambiente

In giro con Dante per i gironi, calando fino all’Inferno tra liriche e ambienti suggestivi. E’ la grande novità lanciata da Corchiapark Levigliani e la compagnia Il Circo e la Luna del Teatro Alfieri di Castelnuovo per invitare, in modo decisamente originale, a visitare l’Antro. Nei giorni scorsi c’è stato un tour di prova in attesa delle tre date del 26 aprile, 17 maggio, 1 giugno. "Lo spettacolo – dice Michela Innocenti, regista e fondatrice della compagnia – sarà articolato in tappe, ognuna corrisponde a un passaggio fondamentale della Commedia: vi guideremo attraverso un’esperienza immersiva che trascende la semplice recitazione, fondendo teatro, musica, danza e arti visive". "Attraverso questa e altre iniziative che abbiamo in cantiere – aggiunge Emiliano Babboni, presidente Coop. Sviluppo e Futuro Levigliani, società di gestione della grotta e organizzatore dell’evento – stiamo dimostrando che il territorio di Stazzema e il suo tessuto di imprese e associazioni possono esprimere un arricchimento prezioso all’offerta culturale complessiva della Versilia. Intendiamo estendere la programmazione anche per l’autunno 2025 così da rendere questo spettacolo una componente strutturale della nostra offerta".