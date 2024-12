Toti alla Versiliana “Confesso, ho governato“

Giovanni Toti, ex presidente della Liguria, ha

presentato il suo ultimo libro “Confesso: ho governato”, alla Versiliana. A fare le domande sull’opera, ma sopratutto sulla situazione politica italiana,

è stato Alessandro Sallusti. Toti, nelle sue risposte, ha fatto capire che quello gli interessa al momento è di ritornare a fare il giornalista a tempo pieno, senza pensare alla politica praticata in prima persona: “Sulla mia vicenda, credo che cose di questo tipo vadano trattate in Parlamento.” E Sallusti ha chiesto se “E’ colpa della politica quello che è successo”. Toti ha rimarcato che “Nel libro racconto quello che la politica ha fatto in questi anni, cioè è arretrata sempre di più”. Non poteva mancare la domanda “ Un giudizio sul governo

Meloni?” E Toti: “Meloni guida un ottimo esecutivo, è capace di essere statista, è stabile, anche per le difficoltà altrui. Ma da vero liberale chiedo una stagione riformista a cominciare dalla Sanità, che oggi ha il fondo più ricco di sempre. Vedo PERò incertezze su vari problemi quali ad esempio quelli dei balneari”.

Walter Strata