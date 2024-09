Toscana Pride 2024. Il Comune patrocina la manifestazione

“Indomita e fiera“, questa la sigla del Toscana Pride che avrà luogo, domani, nelle strade di Lucca. E così, indomita e fiera, è pure Viareggio, che anche per quest’anno compare tra gli enti, parte da anni della “Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”, che patrocinano l’evento, organizzato dalle associazioni LGBTQIA+. Per per un progresso reale della società e la

partecipazione attiva non solo di associazioni e di singole persone ma anche delle Istituzioni a cui viene riconosciuto l’importante ruolo nella tutela della piena Cittadinanza.