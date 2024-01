Torre del Lago Niente acqua. Sono 840 le famiglie interessate

Disagi in vista a Torre del Lago sul fronte dell’acqua potabile. Dalle 22 di domani sera infatti alle 6 di giovedì mattina e comunque fino a termine lavori, a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica previsto da Gaia, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade della frazione di Torre del Lago: Cavallotti, Giacosa, La Rondine, San Luigi Gonzaga, Tosca, Ugo Bassi, Boheme, Domenici

Dell’Aquila, Franco Alfano, Luigi Illica, San Pietro, Turandot, viale Giacomo Puccini e via Antonio Gramsci, nel tratto compreso tra via Marconi e via Cesare Battisti. Gli utenti interessati previsti sono 840. Alla conclusione dei lavori e per alcune ore successive, inoltre, si potranno verificare fenomeni transitori di

torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti di casa per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.