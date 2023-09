Torre del Lago Il fine settimana. Zucconi: "Stimolante per tutti"

"Un fine settimana ricco di iniziative quello appena trascorso a Torre del Lago, alle quali ho partecipato insieme al capogruppo FdI in consiglio comunale Carlalberto Tofanelli". Lo scrive in una nota l’onorevole FdI, Riccardo Zucconi che aggiunge: "Mi riferisco a Mèlosmente, il festival culturale organizzato a Torre del Lago dalla psichiatra Sonia Cortopassi, un evento patrocinato anche dal Ministero dell’Istruzione incentrato sul suono delle relazioni e sulla teoria che per vivere bene e avere vite più felici bisogna investire sulle nostre relazioni interpersonali". Domenica è stata la volta di “Un calcio alla Sla - Memorial Rossella Poletti” , una sfida tra quattro squadre con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione Team Deri a favore dei malati di Sla. "Una giornata di sport, musica e solidarietà – dice Zucconi – Iniziative che fanno bene al territorio e ai cittadini, che puntano l’accento sulla solidarietà e la collaborazione e che stimolano tutti ad aprire mente e cuore su tematiche talvolta trascurate".