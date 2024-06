Torre del Lago del futuro. Al via lavori e investimenti

TORRE DEL LAGO

Un futuro di investimenti e interventi sostenibili e di maggiore efficienza energetica. È questa la visione che il Comune di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano hanno tracciato, con importanti investimenti, per Torre del Lago Puccini, proponendosi come obiettivi prioritari, assegnati dal Governo al Comitato Nazionale, della conservazione e valorizzazione dei luoghi di Puccini. Ed è quello che il Comune e la Fondazione hanno fatto, con progetti che beneficiano dei finanziamenti del Pnrr, del Comitato Nazione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. A partire dalle trasformazioni che interesseranno l’area del Parco della Musica e della Scultura, valorizzando la storia del luogo dove, nel 1966, fu deciso di trasferire il teatro che avrebbe onorato la memoria del compositore che in questi luoghi aveva scelto di vivere. Progetti a cui si aggiunge anche il recupero dell’immobile di Villa Caproni, acquistato dalla Fondazione Festival Pucciniano nel 2005 e destinato a diventare foresteria per l’accoglienza di artisti e docenti della Puccini Festival Academy, affidato all’architetto Paolo Riani e allo studio d’ingegneria Delta Project di Massimiliano Poli, che prevede, per il primo lotto strutturale, lavori in corso di assegnazione per circa un milione di euro, dopo che il 20 maggio scorso è stato pubblicato dall’Ufficio centro unico della Provincia di Lucca il disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori.

Tra gli altri imponenti investimenti in corso di realizzazione, anche gli interventi al Gran Teatro Puccini, con la sostituzione degli impianti di condizionamento con gruppi a pompa di calore, l’installazione di caldaie a condensazione e una revisione totale della centrale termica. Cui si aggiungerà la sostituzione delle luci interne ed esterne del Teatro con luci a led e l’acquisto di 60 proiettori di scena a led non motorizzati per gli spettacoli. Un progetto che ha raccolto anche un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, con il completamento dell’efficientemento idrico e dell’incremento della sostenibilità al servizio del teatro mediante l’utilizzo di acqua non potabile per i servizi igienici e alla sostituzione dei tubi di condizionamento.

Cambiamenti e miglioramenti che interesseranno le aree di accesso, di acoglienza con il completamento dell’area parcheggio e con il restauro, già partito, della facciata ovest, la cui conclusione è prevista prima dell’inizio del Festival.