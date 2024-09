Torre Beltrame, via alla pulizia: "In futuro la ristrutturazione"

Intervento di manutenzione straordinaria al Salto della Cervia, in località Centoquindici. Attraverso una ditta incaricata, infatti, il Comune di Pietrasanta ha ripulito da sporcizia e sterpaglie la Torre Beltrame. "Non abbiamo certo accantonato il progetto complessivo di recupero – sottolinea l’assessore Matteo Marcucci – dopo il primo lotto completato sulla facciata lato via Aurelia. L’impegno che richiede il completamento di questo lavoro è notevole, in termini sia economici, sia tecnici: stiamo continuando a cercare opportunità di finanziamento esterne, per non gravare sul bilancio comunale ma riuscire a restituire al territorio un pezzo di storia particolarmente caro alla comunità e un luogo che ha un’alta potenzialità turistica"