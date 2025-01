Torna "Occhio ai bambini!". Prevenzione nelle scuole dedicata ai disturbi visivi

Sensibilizzare i bambini fin dalla tenera età sull’importanza delle prevenzione, in particolare sulle anomalie della vista. È la missione del progetto "Occhio ai bambini!", promosso anche quest’anno dalla sezione lucchese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e partito ieri mattina alle materne "Giorgini". L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Forte dei Marmi, proseguirà alle materne "Caranna" fino a coinvolgere anche le prime classi delle elementari. La partenza è avvenuta alla presenza dell’assessore alla pubblica Istruzione Elisa Galleni, il consigliere delegato alla salute e alle politiche sociali Duilio Maggi, il vice presidente Uic Franco Moretti e Susanna Checchi, attiva e attenta promotrice sul territorio delle iniziative che riguardano specificatamente gli ipovedenti.

Lo screening oculistico gratuito, effettuato dal personale specializzato dell’Uic, sarà rivolto ai bambini previo consenso dei genitori. Parallelamente, nelle aule, gli esperti dell’associazione terranno incontri per sensibilizzare i bambini sulle sfide quotidiane affrontate dalle persone con disabilità visive, mostrando le tecnologie innovative che supportano i non vedenti. "Investire nella prevenzione e nella sensibilizzazione fin dalla giovane età – spiega Galleni – è un atto di responsabilità verso il futuro dei nostri bambini. Il progetto non solo aiuta a individuare eventuali problemi visivi in tempo, ma educa i più piccoli al rispetto della diversità, stimolandoli a vedere nella disabilità non un limite ma un’occasione di arricchimento umano". Anche Maggi ricorda l’importanza dell’iniziativa: "Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che unisce la diagnosi precoce a un’importante opera di sensibilizzazione".

Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità in collaborazione con i comitati territoriali e le sezioni dell’Uic. Da anni, infatti, l’associazione è impegnata a diffondere informazioni utili alla prevenzione delle malattie oculari e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce. Oltre allo screening, infine, ai bambini partecipanti verrà distribuito un opuscolo educativo sui cinque sensi intitolato "Tutti i bambini si meritano 10 decimi!" per stimolare la curiosità e l’apprendimento su questi temi in modo ludico e coinvolgente.