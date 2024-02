Torna “Musica e parole“. Sarà un tuffo negli anni ’60-’70. Il via con Il Giardino dei Semplici

Sarà un tuffo all’indietro nella musica italiana anni ’60-’70. Quella che gli esperti ancora oggi considerano come la culla del rock nostrano che prese spunto dai successi mondiali che arrivavano da Gran Bretagna e Usa per poi elaborarli con uno stile inconfondibile, apprezzato ancora oggi non solo in Italia ma anche all’estero. Con tre autentici giganti pronti a salire sul palco del teatro “Galeotti“: il 29 febbraio Il Giardino dei Semplici, il 21 marzo i Dik Dik e il 18 aprile i Cugini di Campagna. Ecco svelato il programma della 12a edizione di “Musica e parole“, rassegna promossa dalla Franca Dini eventi e diventata a tutti gli effetti un appuntamento tradizionale nel palinsesto culturale cittadino.

Al motto "squadra che vince non si cambia", come sempre saranno tre serate con inizio alle 21, ad ingresso libero e con la possibilità di lasciare un’offerta da destinare in beneficenza. Confermata, per il secondo anno di fila, anche la conduzione di Carlo Fontana, direttore dei Tg Rai regionali. E così pure la formula, che vedrà gli artisti alternare alcuni dei loro brani più celebri a racconti e aneddoti sia sulla vita personale che sulla carriera. Un salto nella storia musicale, dicevamo. A partire da Il Giardino dei semplici, in attività dal 1974 con il loro mix tra pop, rock e musica leggera, e con all’attivo 15 album. Poi toccherà ai Dik Dik, che dal 1960 ad oggi hanno sfornato 13 album spaziando tra beat, pop e soft rock. Fino ai Cugini di Campagna, nati nel 1970 e con una ventina di album all’insegna della musica leggera e del pop. Per assistere agli spettacoli, infine, sarà obbligatorio prenotarsi al 338-1243783 (Whatsapp o sms) indicando nome, cognome e i posti desiderati.

Daniele Masseglia