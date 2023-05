Torna "Io aiuto il Meyer" Padel tra vip e solidarietà con galà, sfide e tanti volti

Tre giorni di padel con le celebrities per fare beneficenza. Oltre a serate mondane e aperitivi a bordo piscina a scopo solidale. E’ la sintesi del programma (assai nutrito) della terza edizione del trofeo padel "Io aiuto il Meyer" patrocinata e supportata dal Comune: un’iniziativa a sfondo benefico del Win Effect Firenze, in collaborazione con Tennis Raffaelli Country Club. A fare gli onori di casa il vicesindaco Andrea Mazzoni e il consigliere allo sport Alberto Mattugini assieme a Billy Costacurta, testimonial d’eccezione dell’iniziativa. Il torneo si svilupperà in tre giornate e vedrà scontrarsi giocatori appassionati contro celebrities: ad oggi hanno dato la loro manifestazione di interesse personaggi del calibro di Daniele Rugani, Diego Peralta, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Daniele Amerini, Cristian Zaccardo, Luca Antonini, lo stesso Costacurta e molti altri protagonisti sia dell’ambiente sportivo che dello spettacolo. Non mancherà il torneo femminile con Alessia Serafini, Rocío Rodríguez, Barbara Casiraghi e Daniela Bergomi. La coppia vincitrice si aggiudicherà due notti di soggiorno Lux* Resorts & Hotels ad Abu Dhabi e alcune esperienze come i tickets per il Louvre Abu Dhabi e due accessi al Ferrari World Abu Dhabi e al Qasr Al Watan; come premio ci saranno anche delle clinic con Gustavo Spector, il più celebre maestro di padel in Italia e dei buoni di medicina estetica a Villa Brasini. A sostenere l’iniziativa anche il Comune e aziende coinvolte nella nobile causa. Il programma prenderà avvio sabato 17 giugno con la cena di gala al Maitò Beach, aperta a tutti, in occasione della quale ci sarà un’asta benefica con la presenza non solo dei vip partecipanti al torneo ma anche di altre celebrities del mondo dello spettacolo, tv e moda. A conclusione dei due giorni di manifestazione, Domenica 18 giugno, al Tennis Raffaelli Country Club verrà organizzato un aperitivo a bordo piscina offerto da All’Antico Vinaio. Per prenotarsi al torneo scrivere a [email protected] o chiamare i seguenti numeri: 0584 89167 - 055 213020. Per prenotarsi alla cena Win Effect chiamare il 055 213020 –338 6733644 – 371 3702603.

Fra.Na.