Torna il trofeo Pilade Cinquini. Mezzo secolo e non sentirlo

In principio era una passeggiata organizzata a Pasquetta per andare fino in Palatina. Poi invece è diventata una corsa podistica che ancora oggi risveglia la comunità di Strettoia e fa accorrere atleti da ogni dove. Il mitico trofeo "Pilade Cinquini", dedicato al campioncino strettoiese che vinse tante gare tra le due guerre mondiali, taglia infatti il traguardo della 50a edizione (nella foto quella dell’anno scorso). Organizzata dall’Atletica Pietrasanta Versilia in collaborazione con la Pro Strettoia, tornerà il 21 aprile con ritrovo alle 8 in piazza Perich, iscrizioni fino alle 8,40 (10 euro, info 353-4480765) e partenza alle 9,40, per un totale di 9,5 chilometri e premi da 50 a 150 euro.

"È una delle gare su strada più longeve del panorama toscano – ricorda Guodo Bascherini – ma non è solo una competizione sportiva, bensì un momento di aggregazione per tutta la nostra comunità. Dalla passeggiata fino al ’Pino Vero’, su una distanza di 3,5 chilometri, con gli anni è aumentato fino ad oltre 13 chilometri raggiungendo le località Casala e Metati Rossi e contando più di 300 atleti. È stato poi modificato e ha visto partecipare atleti di caratura nazionale come Bernard De Matteis, nazionale di corsa in montagna, e i formidabili Bonifce Kimutai e Musa Mwanizia e un giovane Daniele Meucci, diventato campione europeo di maratona".

d.m.