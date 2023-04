Torna il Trofeo Ammiraglio Francese

Al Club Nautico Versilia è partito il conto alla rovescia per una nuova edizione, la 26^, del Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione con la quale il sodalizio viareggino vuole ricordare un uomo che ha dato tanto alla Versilia ed in particolare alla città di Viareggio dove ha svolto servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

Il tradizionale appuntamento riservato alle imbarcazioni stazzate ORC, alle Vele Storiche e agli Yacht d’Epoca e Classici si svolgerà sabato 6 e domenica 7 maggio e sarà organizzato su delega della FIV dal Club Nautico Versilia con la collaborazione di LNI sez. Viareggio, CN Marina di Carrara, AIVE, Vele Storiche Viareggio, C.O. Mariperman-CSSN-MM, il patrocinio di Regione Toscana, Marina Militare, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, e di Codecasa due.