Torna il presepe in piazza. E "red carpet" in centro

Arriva il presepe in piazza e il tappeto rosso in centro: Camaiore sceglie la tradizione e organizza il progetto con la collaborazione dell’Associazione Tappeti di Segatura. E dunque oltre all’illuminazione, agli abeti e gli addobbi, al posto della giostra, sarà allestita una suggestiva “Natività“.

Il Comune per quest’anno intende cambiare e, per la prima volta da decenni, sceglie dunque di rappresentare nella piazza San Bernardino la scena della nascita di Cristo, che sarà ricreata, nello spazio della giostra, proprio di fronte al Palazzo Comunale. Ad allestire il tutto, coniugando l’arte alla tradizione, saranno proprio i tappetari che dovranno decidere come collocare i pastori e la capanna, con che materiali ed idee. Non si sa ancora infatti se il disegno sarà originale o se riprodurrà un dipinto o si ispirerà ad altre opere.

La somma stanziata per l'acquisto delle statue da utilizzare ammonta a 10mila euro e 5mila per finanziare le luci. Da valutare se pensare anche ad un sistema di sorveglianza del presepe con telecamere o altro, visti i recenti atti di vandalismo compiuti di notte da gruppi di ragazzi. Per la via centrale inoltre è stato acquistato il tappeto rosso al costo di 3.900 euro. Intanto si sta preparando anche il paese di Nocchi che, come ogni anno, diventerà un vero presepe vivente nella giornata del 26 dicembre offrendo uno spettacolo davvero delizioso.

I.P.