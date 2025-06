Torna il Carnevale estivo: festa con il "Mamamia"

Saranno tre giorni tutti da vivere, l’ultimo dei quali dedicato al "Carnevale di Pietrasanta" pronto anche quest’anno ad andare in scena in un formato estivo con musica e colori sotto le stelle. L’evento, intitolato "Carnival Loco", è stato ideato dall’assessorato alle tradizioni popolari e si terrà in piazza XXIV Maggio a Tonfano il 29 giugno come atto finale di una festa che partirà il 27 con le animazioni truck-food e l’annesso mercatino commerciale organizzato dall’associazione "Promozione cultura e sapori d’Europa".

E poi la festa nella festa, con la presenza dei dj e dei ballerini del celebre "Mamamia" di Torrel del Lago con cui il Comune ha allacciato una collaborazione per alzare il livello del divertimento. A differenza dell’edizione 2024, inserita nella "Notte del pontile", stavolta non ci saranno però i tre carri vincitori dell’ultima edizione, e neppure i cantanti dello "Sprocco". Il via libera è arrivato il 30 maggio con apposita delibera di giunta. "Abbiamo deciso di promuovere tre serate – spiega l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – con truck food e tanti eventi e animazioni. L’ultima serata, in programma di domenica, sarà tutta per il nostro Carnevale e per le nostre meravigliose contrade. Niente carri, bensì un evento per le contrade: sarebbe auspicabile che venissero con le mascherate indossate nell’edizione 2025".

L’obiettivo dell’assessorato è che ognuna delle dieci contrade porti almeno una decina di persone, in modo da creare un corteo colorato da un centinaio di contradaioli. Una festa che probabilmente consentirà a tanti turisti di conoscere per la prima volta il "Carnevale di Pietrasanta", con risvolti anche promozionali. Le contrade sono già state tutte avvisate su questa seconda edizione: nei prossimi giorni l’assessorato raccoglierà le adesioni in modo da organizzare l’evento in ogni dettaglio.

Daniele Masseglia