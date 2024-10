Torna il cagnolino Salù in versione Santa Claus sugli addobbi di FenomenAle

Il cagnolino Salù, tenero simbolo del carro vincitore della 150esima edizione del Carnevale “Una storia fantastica“ di Jacopo Allegrucci, diventa protagonista della pallina di Natale benefica proposta per il terzo anno dall’associazione FenomenAle, nata in ricordo di Alessandro Cecchi. Il ricavato della vendita dello speciale addobbo d’autore, nato in collaborazione con i carristi del Carnevale e già disponibile al bar pasticceria “Fauzia“ in Passeggiata, quest’anno servirà per sostenere l’associazione ABC, Associazione Bambini Cerebrolesi, per contribuire a tutte le loro attività di solidarietà.