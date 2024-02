Torna il bonus prima infanzia. Duecento euro per chi ha un bebè

Confermato dall’assessorato al sociale di Pietrasanta, anche per il 2024, il bonus “Prima Infanzia”, il beneficio economico una tantum di 200 euro che potranno richiedere tutte le famiglie residenti in città composte sia da italiani, sia da stranieri, con una certificazione Isee inferiore o pari a 36 mila euro. "Lo scorso anno, insieme agli uffici – ricorda l’assessore Tatiana Gliori – decidemmo di modificare alcuni parametri di accesso per raggiungere con puntualità ancora maggiore la platea dell’effettivo bisogno, nella nostra città. I risultati ci hanno dato ragione: con le risorse stanziate, pari a 6000 euro e che confermiamo anche quest’anno, abbiamo coperto tutte le 30 richieste che erano pervenute. Quest’anno riproponiamo questa opportunità proprio comprendendo le tante necessità che si trovano ad affrontare i nuclei con figli piccoli".

Il bonus, che prima del 2023 era accessibile solo ai cittadini di nazionalità italiana e con Isee fino a 50 mila euro, potrà essere destinato ad ogni nuovo nato o adottato presentando istanza entro il primo anno di vita del minore; l’erogazione avverrà dopo la verifica dei requisiti richiesti da parte degli uffici e sarà, inoltre, cumulabile con altre prestazioni di matrice statale. Non appena compiuti i necessari passaggi tecnici, la modulistica per presentare richiesta sarà messa a disposizione della cittadinanza sul sito internet istituzionale del Comune.

Il programma politico dell’amministrazione comunale di Pietrasanta si basa sul principio della centralità della famiglia destinataria di supporti per lo svolgimento dei compiti che le sono propri; con questo intento l’amministrazione comunale ha voluto quindi sostenere i nuclei familiari mediante l’istituzione di un contributo una tantum che possa agevolarle: il voucher è stato pensato per aiutare economicamente le famiglie che si trovano ad affrontare spese per i propri figli per l’acquisto di beni di prima necessità visto che oggi il reddito di base stabile è sempre più carente e le coppie spesso necessitano di più sostegni per la vita di tutti i giorni.

Red.Viar.