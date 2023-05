Torna "Arcobaleno d’estate" Irene Grandi in concerto sul Lungomare il 22 giugno

di Martina Del Chicca

Segnatevi in agenda questa data: 22 giugno. E non prendete impegni. Quella sera Viareggio vestirà i colori dell’Arcobaleno d’estate, la grande kermesse promossa da Qn-La Nazione e dalla Regione Toscana per salutare l’arrivo della bella stagione. E quest’anno proprio la nostra città sarà protagonista dell’evento clou che unirà l’intero territorio in una festa collettiva, e che avvolgerà la settimana tra il 19 al 24 giugno; grazie all’impegno del nostro quotidiano, guidato dalla direttrice Agnese Pini, del Governatore Eugenio Giani e anche dal comune di Viareggio, con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l’assessore al Turismo Alessandro Meciani. Quella sera sul lungomare, davanti al Principino, ci sarà il concerto gratuito di Irene Grandi. La rocker toscana che canta l’amore, il coraggio delle donne, l’essenza della vita. Con leggerezza e intensità. Che ha attraversato la musica, con la sua voce graffiata e inconfondibile, senza alcuna preclusione: dai brani pop degli anni Novanta (“Bum Bum” e “In vacanza da una vita”) alle incursioni nel blues, nel jazz e nel soul.

"Il sindaco Del Ghingaro ha fortemente voluto questo evento, di musica e condivisione, per spalancare le porte di una stagione che si preannuncia speciale" dice l’assessore al turismo Meciani, che proprio ieri ha fatto l’ultimo sopralluogo in Passeggiata per definire i dettagli tecnici della serata, con mille posti a sedere e l’infinita platea che offre il lungomare. "C’è grande attenzione intorno a Viareggio – spiega ancora Meciani –. Veniamo da un 2022 con oltre un milione e duecento mila presenze turistiche registrate negli hotel e nelle altre strutture ricettive, e per questa primavera si stima già un aumento intorno all’8% rispetto allo scorso anno. Per il week-end del 2 giugno, invece, siamo già all’80% della disponibilità di posti letto prenotati. Segnali importanti, frutto di un lungo lavoro di promozione e cura del territorio, che ci spingono a fare ancora di più".

"Viareggio – aggiunge ancora l’assessore al turismo – è pronta, e ha già dimostrato di saper ospitare i grandi eventi. In sicurezza e serenità. Penso al concerto di Mario Biondi la scorsa estate, al doppio Jova Beach Party, all’arrivo di Tappa del Giro d’Italia... E organizzare un concerto per celebrare l’estate a Viareggio e in Toscana, con il supporto del quotidiano Qn-La Nazione e della Regione, ci è sembrato il modo migliore, il più naturale, per lanciarci in questa rincorsa sotto il sole". E se il concerto di Irene Grandi è l’appuntamento di punta di giugno "Altri eventi, di respiro nazionale e internazionale – conclude Meciani – sono in programma grazie all’impegno sinergico degli assessorati alla cultura, al turismo e allo sport. Stiamo predisponendo un calendario ricco affinché questa estate, senza più gli strascichi del Covid, sia davvero un’estate di rinascita".

E intanto funziona già a pieno regime la macchina organizzativa di Arcobaleno d’Estate, da undici anni promosso dalla Regione in collaborazione con il quotidiano QN-La Nazione; con il supporto delle agenzie Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana nonché di Vetrina Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche. E il tema scelto per questo 2023 è quello della sostenibilità, declinata nelle sue diverse accezioni, ma con particolare riferimento, ovviamente, al turismo.

In attesa del programma ufficiale della sei giorni che sarà svelato nelle prossime settimane, è online lo spazio dedicato ad Arcobaleno 2023, realizzato da Fondazione Sistema Toscana, in cui i Comuni, ambiti turistici, enti, associazioni culturali e turistiche e gli operatori toscani potranno caricare iniziative ed eventi in programma dal 19 al 24 giugno, come una grande festa diffusa d’inizio estate seguendo le istruzioni a questo indirizzo https:www.visittuscany.comitarcobalenoeventi-offerte-arcobaleno-estate-2023). Inoltre, sempre su visittuscany.com, sarà creata la landing page ufficiale di Arcobaleno d’Estate (raggiungibile all’indirizzo www.visittuscany.comitarcobaleno, in via di aggiornamento) dove saranno visibili tutte le iniziative raccolte.

La formula è quella che da sempre caratterizza Arcobaleno d’estate: scoprire bellezze toscane abbinando a visite guidate e approfondimenti, musica e degustazioni di prodotti tipici. Raccontando la Toscana attraverso la sue eccellenze.