Tonini su Vittoria Apuana : "Manca uno sportello atm"

"A Vittoria Apuana serve un bancomat". L’appello è del portavoce del Gruppo d’Opinione, Vivaldo Tonini. "Vittoria Apuana ha un tessuto commerciale ancora a misura d’uomo che si configura come un vero e proprio centro commerciale naturale – comincia – non ha più, però, uno sportello bancario e questo complica un po’ le cose non soltanto in riferimento a operazioni che riguardino la sfera puramente commerciale ma, più in generale, per tutto ciò che attiene ai prelievi di denaro e/o a operazioni che richiedano la filiale di una banca. Questa necessità della frazione pare non possa essere soddisfatta per la difficoltà di trovare chi abbia interesse a mettere energie necessarie per un tentativo di risoluzione, e questo non riguarda solamente il ripristino di uno sportello bancario con tanto di qualche impiegato, cosa molto complicata, ma anche soltanto il posizionamento, all’interno di Vittoria Apuana, di un macchinario atm così come strumenti di tale tipo si sono visti apparire in altri luoghi del paese: uno nella centrale piazza Garibaldi, uno lungo la via di scorrimento, uno sul viale Morin, sul lato Massa dello stesso. A Vittoria Apuana esiste un Postamat annesso al locale ufficio postale ma non può essere sicuramente questa la soluzione per soddisfare questa esigenza".