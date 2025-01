Tonfano piange Milvia titolare della mesticheria

Tonfano piange la sua storica commerciante. All’età di 85 anni se n’è andata Milvia Benedetti che per una vita intera ha gestito assieme al marito Piero Santi (scomparso due anni fa) la mesticheria di via Versilia. Un’attività avviata negli anni ‘50 proprio dai genitori Pietro e Nella e che Milvia - nata e vissuta a Tonfano - ha seguito con passione fino al pensionamento avvenuto una ventina di anni fa. Tutti ricordano il sorriso e l’accoglienza di Milvia dietro a quel bancone che e’ diventato punto di riferimento per tutta la Versilia, tanto da renderla una vera istituzione: un impegno al pubblico che e’ stata capace di abbinare all’attaccamento viscerale alla famiglia a cui si è dedicata con logica di unione e sostegno facendo poi la nonna con generosità e dolcezza.

Appassionata di giardinaggio, è stata energica ed autonoma fino alla fine. Milvia Benedetti infatti è stata tradita da un male improvviso che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari in sole due settimane: a nulla è servito l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta.

Lascia la figlia Donatella, il genero Giulio e i nipoti Debora e Nicolò Gioffre’. La camera ardente è’ stata allestita alla sala funeraria della Piramide di fianco all’ospedale. I funerali si terranno domani a partire dalle 10 nella chiesa di Sant’Antonio.