Tomba presa di mira dai vandali "Basta, rispetto per mia figlia"

Esada piange, Esada Alimanovic ha il cuore straziato di una madre che ha perso la figlia Margherita a soli 20 anni. Ma al dolore della perdita della figlia si aggiunge un’altra ferita causata dalla crudeltà di chi oltraggia la tomba rubando i fiori, le composizioni floreali e altri piccoli oggetti con i quali Esada adorna la lapide della figlia. Ha il cuore martoriato da questi furti, l’ultimo risale a sabato, che rendono ancora più forte il suo dolore. "Rubano tutto – racconta – non hanno rispetto per i morti. Ho scritto un messaggio a queste persone chiedendo di smetterla. Le ho pregate perché non lo facciano più. Sono esausta. Ma non è cambiato niente. Il biglietto è stato strappato e i furti proseguono. So che hanno preso di mira anche altre tombe. Portano via le vaschette, i fiori. E’una vergogna. Ho chiamato i carabinieri e attraverso la Nazione voglio ringraziarli perché sono stati bravissimi. Hanno compreso il dolore di una madre. Volevamo chiamare l’ambulanza perché ho avuto un malore". Esada, origini bosniache, vive a Viareggio da 30 anni, la figlia Margherita è nata qui. "Mi trovo bene. Faccio la badante. Tutti mi vogliono bene. Quando vado a pregare sulla tomba di Margherita mi sembra di averla ancora con me. Il mio cuore non comprende il gesto di queste persone. Chiedo aiuto. Per Pasqua avevo portato un uovo di cioccolata: è stato rotto e calpestato. Avevo scelto una bellisima orchidea, sparita. Io ho paura che mi spacchino il marmo, non avrei più denaro per rimmtterla a posto", racconta con dignità, quella dignità che manca alle persone che fanno razzia sulla tomba di Margheria e sulle altre lapidi. "Quando mi sento meglio farò la denuncia", conclude Esada e il suo cuore palpita. Forte.

Maria Nudi